Сенцов отримав премію Сахарова в Європарламенті

Виступаючи перед депутатами Європарламенту у вівторок, Сенцов сказав, що розглядає премію не тільки як особисту нагороду, але і як нагороду для українських політв'язнів в Росії, в контрольованих сепаратистами районах Донбасу, а також для українських активістів і військових, які продовжують боротися за незалежність України.

"Я не вірю Путіну", - сказав Олег Сенцов.

Він закликав депутатів думати про долю України і українських ув'язнених в Росії, домовляючись про щось з Росією, і пам’ятати про українців, які були вбиті під час боротьби за незалежність та про тих, хто бореться за неї зараз.

Словами "Слава Україні!" (ред. - Long live Ukraine), закінчив свою промову Олег Сенцов.

Нагадаємо, що до цього Європарламент відклав церемонію вручення Сенцову премії Сахарова.

Раніше Сенцов отримав премію імені Сергія Магнітського.

#SakharovPrize: 2018 laureate Oleg Sentsov has finally been able to accept his award in person at the Parliament in Strasbourg. Read more https://t.co/KxtdaZeY5D pic.twitter.com/GhCPVl5QPa

— European Parliament (@Europarl_EN) 26 ноября 2019 г.