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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 35869 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107112 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 106479 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117751 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147311 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Сенцов получил премию Сахарова в Европарламенте

Сенцов получил премию Сахарова в Европарламенте

Киев  •  УНН

 • 17890 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов сегодня, 26 ноября, получил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова во французском городе Страсбург в помещении Европарламента. Трансляция награждения шла на странице Европейского парламента в Twitter, передает корреспондент УНН.

Выступая перед депутатами Европарламента во вторник, Сенцов сказал, что рассматривает премию не только как личную награду, но и как награду для украинских политзаключенных в России, в контролируемых сепаратистами районах Донбасса, а также для украинских активистов и военных, которые продолжают бороться за независимость Украина.

"Я не верю Путину", - сказал Олег Сенцов.

Он призвал депутатов думать о судьбе Украины и украинских заключенных в России, договариваясь о чем-то с Россией, и помнить об украинцах, которые были убиты во время борьбы за независимость и о тех, кто борется за нее сейчас.

Словами "Слава Украине!" (ред. - Long live Ukraine), закончил свою речь Олег Сенцов.

Напомним, что до этого, Европарламент отложил церемонию вручения Сенцов премии Сахарова.

Ранее Сенцов получил премию имени Сергея Магнитского.

#SakharovPrize : 2018 laureate Oleg Sentsov has finally been able to accept his award in person at the Parliament in Strasbourg . Read more https://t.co/KxtdaZeY5D pic.twitter.com/GhCPVl5QPa

- European Parliament (@Europarl_EN) 26 ноября 2019 г.

Украинские Национальные Новости

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