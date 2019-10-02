Європарламент відклав церемонію вручення Сенцову премії Сахарова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Європейський парламент відклав на невизначений термін церемонію вручення премії Сахарова звільненому з російського ув'язнення українському режисерові Олегу Сенцову. Про це повідомив в Twitter журналіст брюссельської філії видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Церемонію вручення премії імені Сахарова Сенцову, яка повинна була відбутися 22 жовтня, перенесено. Європейський парламент перевіряє, чи зможуть вони провести її в листопаді", - написав журналіст.
Нагадаємо, 25 жовтня 2018 року під час пленарної сесії Європейського парламенту (ЄП) в Страсбурзі Президент Європарламенту Антоніо Таяні оголосив Олега Сенцова переможцем щорічної премії "За свободу думки" імені Сахарова.
Як повідомляв УНН, після звільнення Сенцова голова Європейського парламенту Давид Сассолі заявив, що особисто чекає зустрічі з українським політв'язнем в Європарламенті.