Европарламент отложил церемонию вручения Сенцову премии Сахарова

"Церемония вручения премии имени Сахарова Сенцову, которая должна была состояться 22 октября, перенесена. Европейский парламент проверяет, смогут ли они провести ее в ноябре", - написал журналист.

Напомним, 25 октября 2018 года во время пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге Президент Европарламента Антонио Таяни объявил Олега Сенцова победителем ежегодной премии "За свободу мысли" имени Сахарова.

Как сообщал УНН, после освобождения Сенцова председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что лично ждет встречи с украинским политзаключенным в Европарламенте.