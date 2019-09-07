Голова Європарламенту зробив заяву про звільнення Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Голова Європейського парламенту Давід Сассолі заявив, що особисто чекає зустрічі з українським політв’язнем Олегом Сенцовим в Європарламенті. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні пресслужбою ЄП, передає УНН.
“З полегшенням і глибокою радістю я дізнався сьогодні про звільнення українського режисера Олега Сенцова. Сенцов отримав премію Сахарова Європейського парламенту за свободу думки в 2018 році. Я вітаю його як людину мужності і рішучості, який чинив опір несправедливості за допомогою гідності і встав на захист демократії, верховенства закону і прав людини”, — заявив глава ЄП.
Він зауважив, що Сенцов був звільнений в рамках угоди між Росією і Україною про обмін групами утримуваних осіб.
“Ми вітаємо це як крок у правильному напрямку і ознаку зниження напруженості між двома країнами. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Олегом Сенцовим особисто в Європейському парламенті і можливості вручити йому премію Сахарова”, — підкреслив Сассолі.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня 2018 року під час пленарної сесії Європейського парламенту (ЄП) в Страсбурзі Президент Європарламенту Антоніо Таяні оголосив Олега Сенцова переможцем щорічної премії “За свободу думки” імені Сахарова.
Нагадаємо, сьогодні в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які утримувалися в РФ, в рамках обміну Україна і РФ утримуваними особами.