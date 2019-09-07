Председатель Европарламента сделал заявление об освобождении Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что лично ждет встречи с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым в Европарламенте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня Пресс-служба ЕП, передает УНН.
“С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Сенцов получил премию Сахарова Европейского парламента за свободу мысли в 2018 году. Я приветствую его как человека мужества и решимости, который сопротивлялся несправедливости с помощью достоинство и встал на защиту демократии, верховенства закона и прав человека”, — заявил глава ЕП.
Он отметил, что Сенцов был освобожден в рамках соглашения между Россией и Украиной об обмене группами удерживаемых лиц.
“Мы приветствуем это как шаг в правильном направлении и признак снижения напряженности между двумя странами. Я с нетерпением жду встречи с Олегом Сенцовым лично в Европейском парламенте и возможности вручить ему премию Сахарова”, — подчеркнул Сассоли.
Как сообщал УНН, 25 октября 2018 года во время пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге Президент Европарламента Антонио Таяни объявил Олега Сенцова победителем ежегодной премии “За свободу мысли” имени Сахарова.
Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.