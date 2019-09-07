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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 87548 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114920 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106676 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113302 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 121068 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148918 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149122 просмотра

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Председатель Европарламента сделал заявление об освобождении Сенцова

Председатель Европарламента сделал заявление об освобождении Сенцова

Киев  •  УНН

 • 21237 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что лично ждет встречи с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым в Европарламенте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня Пресс-служба ЕП, передает УНН.

“С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Сенцов получил премию Сахарова Европейского парламента за свободу мысли в 2018 году. Я приветствую его как человека мужества и решимости, который сопротивлялся несправедливости с помощью достоинство и встал на защиту демократии, верховенства закона и прав человека”, — заявил глава ЕП.

Он отметил, что Сенцов был освобожден в рамках соглашения между Россией и Украиной об обмене группами удерживаемых лиц.

“Мы приветствуем это как шаг в правильном направлении и признак снижения напряженности между двумя странами. Я с нетерпением жду встречи с Олегом Сенцовым лично в Европейском парламенте и возможности вручить ему премию Сахарова”, — подчеркнул Сассоли.

Как сообщал УНН, 25 октября 2018 года во время пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге Президент Европарламента Антонио Таяни объявил Олега Сенцова победителем ежегодной премии “За свободу мысли” имени Сахарова.

Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.

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