Сенаторы США внесли законопроект Линдси Грэма о санкциях против РФ без поправок Трампа - CBS
Киев • УНН
Двухпартийная группа сенаторов внесла законопроект, который предусматривает санкции против высокопоставленных чиновников РФ и высокие тарифы для покупателей российской нефти. Документ направлен на усиление давления на энергетический сектор России.
Двухпартийная группа сенаторов внесла законопроект, который продвигал сенатор Линдси Грэм, предусматривающий санкции против высокопоставленных чиновников России и высокие тарифы для крупнейших покупателей российской нефти. Об этом сообщает CBS, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что документ направлен на усиление давления на российских лидеров и будет нацелен на энергетический сектор РФ. Текст законопроекта был окончательно согласован до встречи Грэма с Президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе в Киеве.
Принятие этого законопроекта именно сейчас было бы достойной данью горячей поддержке сенатором Грэмом свободы Украины
Издание указывает, что около 30 сенаторов публично заявили о своей готовности поддержать этот законопроект, который могут одобрить еще до августовского перерыва в работе Конгресса. При этом двухпартийная группа сенаторов призвала как можно скорее вынести законопроект на голосование и не поддерживать новые положения, которые ранее предлагал президент США Дональд Трамп.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект о новых санкциях против России имеет высокие шансы на принятие. Документ могут расширить, включив санкции против Ирана и "Хезболлы".
Сенат достиг с Белым домом согласия по версии законопроекта о санкциях против россии - Грэм10.07.26, 20:32 • 10414 просмотров