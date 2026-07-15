Сенаторы США внесли законопроект Линдси Грэма о санкциях против РФ без поправок Трампа - CBS

Двухпартийная группа сенаторов внесла законопроект, который продвигал сенатор Линдси Грэм, предусматривающий санкции против высокопоставленных чиновников России и высокие тарифы для крупнейших покупателей российской нефти. Об этом сообщает CBS, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что документ направлен на усиление давления на российских лидеров и будет нацелен на энергетический сектор РФ. Текст законопроекта был окончательно согласован до встречи Грэма с Президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе в Киеве.

Принятие этого законопроекта именно сейчас было бы достойной данью горячей поддержке сенатором Грэмом свободы Украины - заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Издание указывает, что около 30 сенаторов публично заявили о своей готовности поддержать этот законопроект, который могут одобрить еще до августовского перерыва в работе Конгресса. При этом двухпартийная группа сенаторов призвала как можно скорее вынести законопроект на голосование и не поддерживать новые положения, которые ранее предлагал президент США Дональд Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект о новых санкциях против России имеет высокие шансы на принятие. Документ могут расширить, включив санкции против Ирана и "Хезболлы".

Сенат достиг с Белым домом согласия по версии законопроекта о санкциях против россии - Грэм