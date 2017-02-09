Сенат США утвердил Д.Сешнса генеральным прокурором

За кандидатуру Д.Сешнса проголосовали 52 сенатора, против было 47, один воздержался.

Демократы (меньшинство в сенате - Ред.) неоднократно пытались задержать утверждение Д.Сеншса. Кроме того, самому Д.Сешнсу пришлось идти на утверждение только после министра образования Бетси Девос, которая была утверждена в должности лишь большинством в один голос.