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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сенат США затвердив Д.Сешнса генеральним прокурором

Київ • УНН

 • 10109 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сенат США затвердив сенатора Джеффа Сешнса генеральним прокурором — главою міністерства юстиції США. Про це свідчать результати голосування, передає УНН з посиланням на Reuters.

Сенат США затвердив Д.Сешнса генеральним прокурором

За кандидатуру Д.Сешнса проголосували 52 сенатори, проти було 47, один утримався.

Демократи (меншість в сенаті - Ред.) неодноразово намагалися затримати затвердження Д.Сеншса. Крім того, самому Д.Сешнсу довелося йти на затвердження лише після міністра освіти Бетсі Девос, яка була затверджена на посаді лише більшістю в один голос.

 

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