Сенат США затвердив Д.Сешнса генеральним прокурором
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сенат США затвердив сенатора Джеффа Сешнса генеральним прокурором — главою міністерства юстиції США. Про це свідчать результати голосування, передає УНН з посиланням на Reuters.
За кандидатуру Д.Сешнса проголосували 52 сенатори, проти було 47, один утримався.
Демократи (меншість в сенаті - Ред.) неодноразово намагалися затримати затвердження Д.Сеншса. Крім того, самому Д.Сешнсу довелося йти на затвердження лише після міністра освіти Бетсі Девос, яка була затверджена на посаді лише більшістю в один голос.