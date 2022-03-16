Сенат США осудил действия путина и назвал его военным преступником
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сенат США принял резолюцию, в которой осуждает действия президента рф владимира путина, который пошел войной против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сенат призывает Международный уголовный суд в Гааге, другие страны расследовать военные преступления руководства россии, которые были совершены во время вторжения рф в Украину.
Резолюцию на рассмотрение Сената внес сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Документ поддержали единогласно как республиканцы, так и демократы.
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"Все мы в этом зале - и демократы, и республиканцы - объединились вместе, чтобы сказать, что владимир путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа", - сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
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