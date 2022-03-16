Сенат США осудил действия путина и назвал его военным преступником

Детали

Сенат призывает Международный уголовный суд в Гааге, другие страны расследовать военные преступления руководства россии, которые были совершены во время вторжения рф в Украину.

Резолюцию на рассмотрение Сената внес сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Документ поддержали единогласно как республиканцы, так и демократы.

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"Все мы в этом зале - и демократы, и республиканцы - объединились вместе, чтобы сказать, что владимир путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа", - сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

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