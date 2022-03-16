Сенат США засудив дії путіна та назвав його військовим злочинцем
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сенат США ухвалив резолюцію, у якій засуджує дії президента рф володимира путіна, який пішов війною проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Сенат закликає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, інші країни розслідувати військові злочини керівництва росії, які вчинені під час вторгнення рф до України.
Резолюцію на розгляд Сенату вніс сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Документ підтримали одноголосно як республіканці, так і демократи.
Цитата
"Усі ми в цій залі – і демократи, і республіканці - об’єдналися разом, щоб сказати, що володимир путін не може уникнути відповідальності за звірства, вчинені проти українського народу", – сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.
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