3 октября, 16:00 • 18963 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 30787 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 40666 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 40749 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 26983 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 41209 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 32310 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20557 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20415 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16657 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Сенат США в четвертый раз не смог прекратить шатдаун

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Сенат США в четвертый раз не смог принять предложения по расходам, необходимым для возобновления работы федерального правительства, продлив шатдаун до следующей недели. Два отдельных предложения по расходам не набрали необходимых 60 голосов.

Сенат США в четвертый раз не смог прекратить шатдаун

Сенат США в четвертый раз не смог принять предложения по расходам, направленные на возобновление работы федерального правительства, продлив шатдаун до следующей недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Отмечается, что два отдельных предложения по расходам – одно от демократов и одно от республиканцев – не смогли достичь необходимого порога в 60 голосов.

Поскольку обе стороны зашли в тупик, Белый дом в пятницу заявил, что ему придется выполнить «незавидную задачу» массовых увольнений, чтобы обеспечить работу основных государственных служб, если прекращение работы правительства продолжится

- говорится в сообщении.

Указывается, что масштабы этих потенциальных увольнений остаются неясными, но «Белый дом ведет переговоры с Административно-бюджетным управлением».

Как республиканцы, так и демократы настойчиво работают над главным вопросом разногласий: здравоохранением. Демократы надеялись воспользоваться этим тупиком, чтобы обеспечить, чтобы субсидии на медицинское страхование для людей с низким уровнем дохода не заканчивались, и отменить сокращения администрации Трампа в программе здравоохранения Medicaid. Республиканцы, со своей стороны, неоднократно обвиняли демократов в прекращении работы правительства, чтобы обеспечить медицинское обслуживание нелегальных иммигрантов – обвинение, которое лидеры демократов отрицают

- пишет издание.

Авторы добавляют, что обе стороны продолжают обвинять друг друга в прекращении работы правительства, «и почти нет никаких признаков прогресса в переговорах».

Напомним

Правительство Соединенных Штатов Америки официально объявило шатдаун с 1 октября после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к соглашению о финансировании. Это произошло впервые с 2019 года, оставив без зарплаты около 750 тысяч федеральных служащих.

Белый дом подготовил список учреждений, где будут массовые увольнения из-за шатдауна03.10.25, 05:40 • 3664 просмотра

Вадим Хлюдзинский

