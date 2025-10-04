Сенат США в четвертый раз не смог прекратить шатдаун
Киев • УНН
Сенат США в четвертый раз не смог принять предложения по расходам, направленные на возобновление работы федерального правительства, продлив шатдаун до следующей недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Отмечается, что два отдельных предложения по расходам – одно от демократов и одно от республиканцев – не смогли достичь необходимого порога в 60 голосов.
Поскольку обе стороны зашли в тупик, Белый дом в пятницу заявил, что ему придется выполнить «незавидную задачу» массовых увольнений, чтобы обеспечить работу основных государственных служб, если прекращение работы правительства продолжится
Указывается, что масштабы этих потенциальных увольнений остаются неясными, но «Белый дом ведет переговоры с Административно-бюджетным управлением».
Как республиканцы, так и демократы настойчиво работают над главным вопросом разногласий: здравоохранением. Демократы надеялись воспользоваться этим тупиком, чтобы обеспечить, чтобы субсидии на медицинское страхование для людей с низким уровнем дохода не заканчивались, и отменить сокращения администрации Трампа в программе здравоохранения Medicaid. Республиканцы, со своей стороны, неоднократно обвиняли демократов в прекращении работы правительства, чтобы обеспечить медицинское обслуживание нелегальных иммигрантов – обвинение, которое лидеры демократов отрицают
Авторы добавляют, что обе стороны продолжают обвинять друг друга в прекращении работы правительства, «и почти нет никаких признаков прогресса в переговорах».
Напомним
Правительство Соединенных Штатов Америки официально объявило шатдаун с 1 октября после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к соглашению о финансировании. Это произошло впервые с 2019 года, оставив без зарплаты около 750 тысяч федеральных служащих.
