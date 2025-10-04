$41.280.05
Сенат США вчетверте не зміг припинити шатдаун

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Сенат США вчетверте не зміг ухвалити пропозиції щодо витрат, необхідних для відновлення роботи федерального уряду, продовживши шатдаун до наступного тижня. Дві окремі пропозиції щодо витрат не набрали необхідних 60 голосів.

Сенат США вчетверте не зміг припинити шатдаун

Сенат США вчетверте не зміг ухвалити пропозиції щодо витрат, спрямовані на відновлення роботи федерального уряду, продовживши шатдаун до наступного тижня. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Зазначається, що дві окремі пропозиції щодо витрат – одна від демократів і одна від республіканців – не змогли досягти необхідного порогу в 60 голосів.

Оскільки обидві сторони зайшли в глухий кут, Білий дім у п'ятницю заявив, що йому доведеться виконати "незавидне завдання" масових звільнень, щоб забезпечити роботу основних державних служб, якщо припинення роботи уряду продовжиться

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що масштаби цих потенційних звільнень залишаються неясними, але "Білий дім веде переговори з Адміністративно-бюджетним управлінням".

Як республікці, так і демократи наполегливо працюють над головним питанням розбіжностей: охороною здоров'я. Демократи сподівалися скористатися цією безвихіддю, щоб забезпечити, щоб субсидії на медичне страхування для людей з низьким рівнем доходу не закінчувалися, і скасувати скорочення адміністрації Трампа в програмі охорони здоров'я Medicaid. Республіканці, зі свого боку, неодноразово звинувачували демократів у припиненні роботи уряду, щоб забезпечити медичне обслуговування нелегальних іммігрантів – звинувачення, яке лідери демократів заперечують

- пише видання.

Автори додають, що обидві сторони продовжують звинувачувати одна одну у припиненні роботи уряду, "і майже немає жодних ознак прогресу в переговорах".

Нагадаємо

Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно оголосив шатдаун з 1 жовтня після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Це сталось вперше з 2019 року, залишивши без зарплати близько 750 тисяч федеральних службовців.

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Сенат Сполучених Штатів Америки
Білий дім
Сполучені Штати Америки