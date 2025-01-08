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Сенат США начинает слушания кандидатов на должности в администрации новоизбранного президента Дональда Трампа

Сенат США начинает слушания кандидатов на должности в администрации новоизбранного президента Дональда Трампа

Киев  •  УНН

 • 2769 просмотра

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На следующей неделе Сенат США проведет слушания по утверждению кандидатур в новую администрацию Дональда Трампа. Среди номинантов - Марко Рубио на должность госсекретаря и Кристи Ноэм на должность главы внутренней безопасности.

Кандидаты новоизбранного президента Дональда Трампа начнут выступать в Сенате США на следующей неделе, на фоне того, как республиканцы спешат сформировать новый кабинет сразу после инаугурации 20 января.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали 

На следующей неделе в Сенате США стартуют слушания по утверждению кандидатур на ключевые должности в администрации новоизбранного президента Дональда Трампа. Инаугурация запланирована на 20 января, и республиканцы, которые контролируют 53 места в Сенате, спешат сформировать новый кабинет.

Все потенциальные должностные лица администрации будут опрошены относительно их прошлого и квалификации для этой роли, что является частью стандартной процедуры проверки перед тем, как сенаторы должны проголосовать, чтобы решить, утверждать ли кандидатуру.

Запланированные слушания по утверждению кандидатов ОборонаПит Хегсет  даст показания выступит 14 января в Сенатским комитетом по вооруженным силам в связи с обвинениями в сексуальном насилии и злоупотреблении алкоголем. Сенатор-республиканка Джони Эрнст, которая имеет ключевое значение для его утверждения, заявила, что поддерживает Хегсета и ждет "справедливого" слушания об утверждении.

Дела ветеранов

Даг Коллинз, бывший конгрессмен и капеллан запаса ВВС, пройдет слушания 14 января. Даг Коллинз - капеллан запаса Военно-воздушных сил и бывший конгрессмен от штата Джорджия. Он был преданным сторонником Трампа и, как главный республиканец в юридическом комитете во время первой администрации бывшего президента, критиковал расследование Министерства юстиции относительно вмешательства России в выборы 2016 года.

Министерство внутренних дел Министерство внутренних дел 

Бывший губернатор Северной Дакоты Даг Бургум выступит также 14 января. Даг Бургум также возглавит новосозданный Национальный энергетический совет, который будет влиять на стратегию добычи нефти и газа в стране при новой администрации. Бывший губернатор Северной Дакоты баллотировался в президенты на выборах 2024 года и позже поддержал Трампа.

Внутренняя безопасность

Кандидатуру Кристи Ноэм, губернатора Южной Дакоты, рассмотрят 15 января. Ожидается обсуждение политики в отношении массовой депортации мигрантов. Если Ноэм будет утверждена, она будет воплощать в жизнь политику Трампа в отношении иммиграции, включая его обещание осуществить массовую депортацию нелегальных мигрантов.

Государственный департамент

Сенатор Марко Рубио из Флориды, которого Трамп выдвинул на должность госсекретаря, даст показания 15 января.Ожидается, что Рубио, который пользуется уважением в Сенате, получит поддержку, необходимую для беспрепятственного утверждения.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис назначит замену на свое место в Сенате.

Энергетика

Крис Райт, сторонник нефтегазовой отрасли, выступит в тот же день. Райт руководит компанией по предоставлению услуг по гидроразрыву пластов нефти и природного газа, которая базируется в Колорадо. Угроза глобального потепления, по его словам, преувеличена.

Транспорт

Бывший конгрессмен Шон Даффи пройдет слушания 15 января.

Посол ООН

Слушания по утверждению представительницы штата Нью-Йорк Элизы Стефаник в должности посла ООН были запланированы на 16 января, но, похоже, они переносятся.

За десять лет пребывания в должности Стефаник прошла путь от двухпартийного законодателя, представлявшего сельский округ, простирающийся от канадской границы до района Олбани, до ярой сторонницы MAGA и звезды Республиканской партии, переформатированной Трампом.

Часть номинантов, включая Кеннеди-младшего, Лори Чавес-Де-Ремер и Талси Габбард, еще ждут даты слушаний. Эти слушания определят, получит ли Трамп необходимую поддержку для утверждения своего кабинета, который уже привлек значительное внимание и критику.  

Алина Волянская

Алина Волянская

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