Сенат США розпочинає слухання кандидатів на посади в адміністрації новообраного президента Дональда Трампа

Кандидати новообраного президента Дональда Трампа почнуть виступати в Сенаті США наступного тижня, на тлі того, як республіканці поспішають сформувати новий кабінет одразу після інавгурації 20 січня.

Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Наступного тижня в Сенаті США стартують слухання щодо затвердження кандидатур на ключові посади в адміністрації новообраного президента Дональда Трампа. Інавгурація запланована на 20 січня, і республіканці, які контролюють 53 місця в Сенаті, поспішають сформувати новий кабінет.

Усі потенційні посадовці адміністрації будуть опитані щодо їхнього минулого та кваліфікації для цієї ролі, що є частиною стандартної процедури перевірки перед тим, як сенатори мають проголосувати, щоб вирішити, чи затверджувати кандидатуру.

Заплановані слухання щодо затвердження кандидатів ОборонаПіт Хегсет надасть свідчення виступить 14 січня в Сенатським комітетом із питань збройних сил у звʼязку зі звинуваченнями у сексуальному насильстві та зловживанні алкоголем. Сенатор-республіканка Джоні Ернст, яка має ключове значення для його затвердження, заявила, що підтримує Хегсета та чекає "справедливого" слухання про затвердження.

Справи ветеранів

Даг Коллінз, колишній конгресмен і капелан запасу ВПС, пройде слухання 14 січня. Даг Коллінз - капелан запасу Військово-повітряних сил і колишній конгресмен від штату Джорджія. Він був відданим прихильником Трампа і, як головний республіканець у юридичному комітеті під час першої адміністрації колишнього президента, критикував розслідування Міністерства юстиції щодо втручання росії у вибори 2016 року.

Міністерство внутрішніх справ

Колишній губернатор Північної Дакоти Даг Бургум виступить також 14 січня. Даг Бургум також очолить новостворену Національну енергетичну раду, яка впливатиме на стратегію видобутку нафти і газу в країні за нової адміністрації. Колишній губернатор Північної Дакоти балотувався в президенти на виборах 2024 року і пізніше підтримав Трампа.

Внутрішньої безпека

Кандидатуру Крісті Ноем, губернатора Південної Дакоти, розглянуть 15 січня. Очікується обговорення політики щодо масової депортації мігрантів. Якщо Ноем буде затверджена, вона втілюватиме в життя політику Трампа щодо імміграції, включаючи його обіцянку здійснити масову депортацію нелегальних мігрантів.

Державний департамент

Сенатор Марко Рубіо з Флориди, якого Трамп висунув на посаду держсекретаря, дасть свідчення 15 січня.Очікується, що Рубіо, який користується повагою в Сенаті, отримає підтримку, необхідну для безперешкодного затвердження. Губернатор Флориди Рон ДеСантіс призначить заміну на своє місце в Сенаті.

Енергетика

Кріс Райт, прихильник нафтогазової галузі, виступить того ж дня. Райт керує компанією з надання послуг з гідророзриву пластів нафти і природного газу, яка базується в Колорадо. Загроза глобального потепління, за його словами, перебільшена.

Транспорт

Колишній конгресмен Шон Даффі пройде слухання 15 січня.

Посол ООН

Слухання щодо затвердження представниці штату Нью-Йорк Елізи Стефанік на посаді посла ООН було заплановано на 16 січня, але, схоже, воно переноситься.

За десять років перебування на посаді Стефанік пройшла шлях від двопартійного законодавця, який представляв сільський округ, що простягається від канадського кордону до району Олбані, до затятої прихильниці MAGA та зірки Республіканської партії, переформатованої Трампом.

Частина номінантів, включаючи Кеннеді-молодшого, Лорі Чавес-Де-Ремер та Талсі Габбард, ще чекають на дати слухань. Ці слухання визначать, чи отримає Трамп необхідну підтримку для затвердження свого кабінету, який вже привернув значну увагу та критику.