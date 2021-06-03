Сенат Чехии рассмотрит вопрос об импичменте президенту страны Земану
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты чешского парламента внес в сенат постановление об импичменте президенту страны Милошу Земану. Об этом заявил в Twitter глава комитета Павел Фишер, передает УНН.
Цитата
“Организованная группа сенаторов, которая сегодня приняла решение о неспособности Милоша Земана занимать пост президента, носит заговорщическое название Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Сената парламента Чешской Республики”, — написал Фишер.
На своем сайте он объяснил, что причиной для отставки Земана сенат считает его “поведение в ситуации, связанной с атакой в Врбетице”.
Контекст
Взрывы на складах оружия в Врбетице состоялись в октябре 2014 года. Тогда погибли два человека.
В апреле этого года чешские власти обвинили в случившемся, российские спецслужбы. Чехия выслала 18 российских дипломатов. МВД страны объявило в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти считает виновными в отравлении российского ексрозвидника Сергея Скрипача и его жены.
Москва причастность к взрывам отрицает, на высылку дипломатов Россия ответила аналогичными мерами.
При чем тут Земан?
Позже Земан рассказал еще о две версии взрывов, разрабатывают чешские силовики: желание скрыть нехватку боеприпасов и неосторожность при их хранении. При этом он уточнил, что не придерживается ни одной из них.
В то же время премьер-министр страны Андрей Бабиш опроверг заявление президента и заявил, что МВД страны расследует только версию с участием российских спецслужб.