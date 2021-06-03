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The Guardian

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Сенат Чехії розгляне питання про імпічмент президенту країни Земану

Київ • УНН

 • 17874 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Комітет у закордонних справах, оборони і безпеки верхньої палати чеського парламенту вніс до сенату постанову про імпічмент президенту країни Мілошу Земану. Про це заявив в Twitter глава комітету Павло Фішер, передає УНН.

Сенат Чехії розгляне питання про імпічмент президенту країни Земану

Цитата

“Організована група сенаторів, яка сьогодні прийняла рішення про нездатність Мілоша Земана займати пост президента, носить змовницьку назву Комітету у закордонних справах, оборони і безпеки Сенату парламенту Чеської Республіки”, — написав Фішер.

На своєму сайті він пояснив, що причиною для відставки Земана сенат вважає його “поведінку в кризовій ситуації, пов’язаною з атакою у Врбетіце”.

Контекст

Вибухи на складах зброї у Врбетіце відбулися в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

У квітні цього року чеська влада звинуватила в тому, що трапилося, російські спецслужби. Чехія вислала 18 російських дипломатів. МВС країни оголосило в розшук передбачуваних співробітників ГУ Генштабу Міноборони РФ (колишнє ГРУ) Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких британська влада вважає винними в отруєнні російського ексрозвідника Сергія Скрипаля та його дружини.

Москва причетність до вибухів заперечує, на висилку дипломатів Росія відповіла аналогічними заходами.

До чого тут Земан?

Пізніше Земан розповів ще про дві версії вибухів, які розробляють чеські силовики: бажання приховати недостачу боєприпасів і необережність при їх зберіганні. При цьому він уточнив, що не притримується жодної з них.

У той же час прем’єр-міністр країни Андрій Бабіш спростував заяву президента і заявив, що МВС країни розслідує тільки версію з участю російських спецслужб.

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