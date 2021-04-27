Прем'єр Чехії: влада розглядає лише одну версію вибуху у Врбетіце - причетність РФ

Контекст

У своєму виступі в неділю Мілош Земан заявив, що є дві основні версії щодо причин вибуху в Врбетіце — необережне поводження з боєприпасами і можлива причетність іноземних спецслужб. Він зазначив, що доказів присутності агентів РФ на складі боєприпасів “не було в звітах контррозвідки”, з чого, однак, не випливає, що “що відсутні підозри, що вони там дійсно були”.

Реакція уряду Чехії

Глава МВС Чехії Ян Гамачек розкритикував промову Земана, заявивши, що спроба пояснити “настільки складний випадок” у восьмихвилинній промові була “марною” і лише “порадувала Москву”. Андрій Бабіш погодився з думкою Гамачека і після наради з президентом у понеділок підтвердив, що чеська влада розглядає тільки одну версію.

Дипломатичний конфлікт між Чехією та Росією

У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага підозрює співробітників російського ГРУ (зараз Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії) в причетності до вибухів на складах боєприпасів в 2014 році в Врбетіце, в результаті яких загинули двоє людей. У зв’язку з цим Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких влада країни запідозрила в роботі на спецслужби.

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У Москві звинувачення відкинули і назвали їх абсурдними. Москва оголосила персонами нон-грата і вислала з країни 20 чеських дипломатів.

У Чехії визнали відповідь Росії надмірною і заявили, що скоротять склад російського посольства в Празі до чисельності складу чеського диппредставництва в Москві. Глава чеського МЗС Якуб Кулганек заявив, Чехію повинні будуть покинути ще 63 співробітника російського посольства. Їм дали термін до кінця травня. МЗС Росії у відповідь зажадав скоротити чисельний склад посольства Чехії в Москві.