Відкрив двері російській дезінформації: опозиція у Чехії розкритикувала заяву Земана про вибух у Врбетіце

Деталі

Як зазначив глава Сенату Мілош Вистрчіл, президент розкрив громадськості дані з поточного розслідування, поставивши його під загрозу. Віце-прем'єр Ян Гамачек констатував, що керівництво країни діє спільно. Коментуючи висловлювання Земана, що йому симпатичний Гамачек, віце-прем'єр заявив, що йому також симпатичний президент, і тому він не хотів би його критикувати.

Глава громадянських демократів Петро Фіала відзначив, що не помітив нічого особливого в промові президента. Лідер християнських демократів Маріан Юречко вказав, що очікував більш швидкої реакції з боку головнокомандувача.

Голова SPD Томіо Окамура висловив думку, що президент говорить тією ж мовою, що його партія, і підтвердив, що на підставі непрямих доказів не можна почати кримінальне переслідування. Депутат Компартії Іржі Долейш сказав, що очікував від президента обережної заяви, враховуючи, що ведеться слідство.

Контекст

У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага підозрює співробітників російського ГРУ (зараз Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії) в причетності до вибухів на складах боєприпасів в 2014 році в Врбетіце, в результаті яких загинули двоє людей. У зв’язку з цим Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких влада країни запідозрили в роботі на спецслужби.

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У Москві звинувачення відкинули і назвали їх абсурдними. Москва оголосила персонами нон-грата і вислала з країни 20 чеських дипломатів.

У Чехії визнали відповідь Росії надмірною і заявили, що скоротять склад російського посольства в Празі до чисельності складу чеського диппредставництва в Москві. Глава чеського МЗС Якуб Кулганек заявив, Чехію повинні будуть покинути ще 63 співробітника російського посольства. Їм дали термін до кінця травня. МЗС Росії у відповідь зажадав скоротити чисельний склад посольства Чехії в Москві.