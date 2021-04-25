Открыл дверь российской дезинформации: оппозиция в Чехии раскритиковала заявление Земана о взрыве в Врбетице

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Чешские политики комментируют выступление президента Чехии Милоша Земана, которое было посвящено делу о взрыве военного склада в Врбетице, как предполагается, российскими агентами. По словам ряда оппозиционеров, своей речью Земан открыл дверь российской дезинформационной кампании и подиграл противнику. По их словам, он подверг сомнению уже известные данные и работу чешских спецслужб, а также соврал в пользу российской стороны, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.