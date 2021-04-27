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Премьер Чехии: власти рассматривают только одну версию взрыва в Врбетице - причастность РФ

Премьер Чехии: власти рассматривают только одну версию взрыва в Врбетице - причастность РФ

Киев  •  УНН

 • 18956 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что власти Чехии рассматривает только одну версию взрыва в Врбетице - и эта версия причастности российских спецслужб. Бабиш опроверг слова президента Чехии Милоша Земана, который ранее заявил, что у следствия есть две версии произошедшего, сообщает в понедельник, 26 апреля, чешский телекомпания Česká televize, передает УНН.

Контекст

В своем выступлении в воскресенье Земан заявил, что есть две основные версии относительно причин взрыва в Врбетице — неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб. Он отметил, что доказательств присутствия агентов РФ на складе боеприпасов “не было в отчетах контрразведки”, из чего, однако, не следует, что “отсутствуют подозрения, что они там действительно были”.

Реакция правительства Чехии

Глава МВД Чехии Ян Гамачек раскритиковал речь Земана, заявив, что попытка объяснить “столь сложный случай” в восьмиминутной речи была “пустой” и только “порадовала Москву”. Андрей Бабиш согласился с мнением Гамачека и после совещания с президентом в понедельник подтвердил, что чешские власти рассматривает только одну версию.

Дипломатический конфликт между Чехией и Россией

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли двое человек. В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрила в работе на спецслужбы.

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В Москве обвинения отвергли и назвали их абсурдными. Москва объявила персонами нон-грата и выслали из страны 20 чешских дипломатов.

В Чехии признали ответ России чрезмерным и заявили, что сократят состав российского посольства в Праге численности состава чешского диппредставительства в Москве. Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, Чехию должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства. Им дали срок до конца мая. МИД России в ответ потребовал сократить численный состав посольства Чехии в Москве.

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