Съемочная группа "Донбасс Реалии" попала под обстрел на Бахмутском направлении
Киев • УНН
Журналисты "Донбасс Реалии" попали под обстрел во время съемок на Бахмутском направлении. Военный корреспондент получил контузию, двое бойцов легко ранены, оператор не пострадал.
Съемочная группа "Донбасс Реалии" попала под обстрел во время съемок военных в Донецкой области на Бахмутском направлении, передает УНН со ссылкой на "Донбасс Реалии".
Детали
По данным СМИ, первый снаряд упал рядом с военным корреспондентом Романом Пагуличем и бойцами, с которыми он общался.
В результате Роман Пагулич получил контузию, двое бойцов - легкие ранения. Обломки не задели оператора Павла Холодова. Всех пострадавших доставили в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь.
Сейчас угрозы жизни раненых бойцов и членов съемочной группы нет.
Спасатели в Никополе попали под повторный удар рф во время тушения пожара12 сентября 2024, 06:49 • 13872 просмотра