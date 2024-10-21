Съемочная группа "Донбасс Реалии" попала под обстрел на Бахмутском направлении

Съемочная группа "Донбасс Реалии" попала под обстрел во время съемок военных в Донецкой области на Бахмутском направлении, передает УНН со ссылкой на "Донбасс Реалии".

Детали

По данным СМИ, первый снаряд упал рядом с военным корреспондентом Романом Пагуличем и бойцами, с которыми он общался.

В результате Роман Пагулич получил контузию, двое бойцов - легкие ранения. Обломки не задели оператора Павла Холодова. Всех пострадавших доставили в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь.

Сейчас угрозы жизни раненых бойцов и членов съемочной группы нет.

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