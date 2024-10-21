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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4864 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Знімальна група "Донбас Реалії" потрапила під обстріл на Бахмутському напрямку

Київ • УНН

 • 34390 перегляди

Журналісти "Донбас Реалії" потрапили під обстріл під час зйомок на Бахмутському напрямку. Військовий кореспондент отримав контузію, двоє бійців легко поранені, оператор не постраждав.

Знімальна група "Донбас Реалії" потрапила під обстріл на Бахмутському напрямку

Знімальна група "Донбас Реалії" потрапила під обстріл під час зйомок військових у Донецькій області на Бахмутському напрямку, передає УНН із посиланням на "Донбас Реалії".

Деталі

За даними ЗМІ, перший снаряд впав поряд із військовим кореспондентом Романом Пагулічем та бійцями, з якими він спілкувався.

У результаті Роман Пагуліч отримав контузію, двоє бійців – легкі поранення. Уламки не зачепили оператора Павла Холодова. Усіх постраждалих доставили до стабілізаційного пункту, де їм надали першу допомогу.

Наразі загрози життю поранених бійців та членів знімальної групи немає.

Рятувальники у Нікополі потрапили під повторний удар рф під час гасіння пожежі12.09.24, 09:49 • 14094 перегляди

Антоніна Туманова

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