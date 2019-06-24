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Семь выпускников из Донецкой области получили высший балл ВНО

Киев • УНН

 • 8888 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Семь выпускников из Донецкой области получили высший балл внешнего независимого оценивания. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Александр Куц в Facebook, передает УНН.

Семь выпускников из Донецкой области получили высший балл ВНО

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"Константин Мидловец с Мариупольской школы №53 и Дмитрий Палагута из Покровского УВК №1 получили по 200 баллов ВНО по химии. Таким образом, уже семь выпускников из Донецкой области получили высший балл ВНО", - отметил он.

Напомним, определены пороговые баллы по всем предметам ВНО.

Основная сессия ВНО в этом году проходила с 21 мая по 13 июня.

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