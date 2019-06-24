Семь выпускников из Донецкой области получили высший балл ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Семь выпускников из Донецкой области получили высший балл внешнего независимого оценивания. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Александр Куц в Facebook, передает УНН.
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"Константин Мидловец с Мариупольской школы №53 и Дмитрий Палагута из Покровского УВК №1 получили по 200 баллов ВНО по химии. Таким образом, уже семь выпускников из Донецкой области получили высший балл ВНО", - отметил он.
Напомним, определены пороговые баллы по всем предметам ВНО.
Основная сессия ВНО в этом году проходила с 21 мая по 13 июня.