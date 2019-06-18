У Львові 19 випускників написали ЗНО на 200 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Львові 19 випускників склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради, передає УНН.
У міськраді зазначили, що з 2010 року Львів займає перші місця в Україні за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Так, за попередніми даними, цього року 13 випускників склали ЗНО на 200 балів з математики, 4 — з української мови та 2 — з фізики, що вже більше, ніж торік зі всіх предметів. Остаточні результати будуть відомі до кінця тижня.
"Нас дуже тішить попередній результат ЗНО, бо це більший показник за результатами трьох предметів. Відтак, ми маємо тринадцять 200-бальників з математики, двоє — з фізики та четверо — з української мови. Ми ще очікуємо результати з іноземних мов, біології, хімії, географії та історії. Сподіваємось, що в нас будуть гарні результати і Львів знову буде найкращим в Україні.
В рамках реалізації програми підтримки обдарованої молоді, ті абітурієнти, які отримали 200 балів, зможуть отримати 5 000 гривень, 400-сотники — 10 000 гривень, ті, хто набере 600 балів з трьох предметів відповідно, отримають міську премію у розмірі 20 000 гривень", — повідомила начальник управління освіти Львівської міськради Зоряна Довганик.
Крім того, вже відомо, що є один випускник, який набрав 400 балів з математики та фізики.
У міськраді додали, що у 2017 році таких учнів, які отримали 200 та 400 балів, було 31, а у 2018 році — 17.
Нагадаємо, для проходження ЗНО цього року зареєструвалися понад 354 тис. абітурієнтів.
За даними УЦОЯО, цього року учасники ЗНО частіше, ніж минулого року, обирали математику, історію та англійську, тоді як попит на хімію серед абітурієнтів ще більше впав.