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Во Львове 19 выпускников написали ВНО на 200 баллов

Киев • УНН

 • 53692 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Во Львове 19 выпускников прошли внешнее независимое оценивание на 200 баллов. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН.

Во Львове 19 выпускников написали ВНО на 200 баллов

В горсовете отметили, что с 2010 года Львов занимает первые места в Украине по результатам внешнего независимого оценивания. Так, по предварительным данным, в этом году 13 выпускников сдали ВНО на 200 баллов по математике, 4 - по украинскому языку и 2 - по физике, что уже больше, чем в прошлом году по всем предметам. Окончательные результаты будут известны к концу недели.

"Нас очень радует предыдущий результат ВНО, потому что это больше показатель по результатам трех предметов. Поэтому мы имеем тринадцать 200-балльников по математике, двое - по физике и четверо - по украинскому языку. Мы еще ожидаем результаты по иностранным языкам, биологии, химии, географии и истории. Надеемся, что у нас будут хорошие результаты и Львов снова будет лучшим в Украине.

В рамках реализации программы поддержки одаренной молодежи, те абитуриенты, которые получили 200 баллов, смогут получить 5000 гривен, 400-сотники - 10 000 гривен, те, кто наберет 600 баллов по трем предметам соответственно, получат городскую премию в размере 20 000 гривен" , - сообщила начальник управления образования Львовского горсоветаЗоряна Довганик.

Кроме того, уже известно, что один выпускник, набравший 400 баллов по математике и физике.

В горсовете добавили, что в 2017 году таких учащихся, получивших 200 и 400 баллов, было 31, а в 2018 году - 17.

Напомним, для прохождения ВНО в этом году зарегистрировались более 354 тыс. абитуриентов.

По данным УЦОКО, в этом году участники ВНО чаще, чем в прошлом году, выбирали математику, историю и английский, тогда как спрос на химию среди абитуриентов еще больше упал.

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