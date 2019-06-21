Визначено порогові бали з усіх предметів ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністерство освіти і науки оприлюднило визначені порогові бали “склав/не склав” з усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Встановлено порогові бали “склав/не склав” для трьох тестів ЗНО - історії України, географії та хімії. Відповідні рішення прийняла експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти сьогодні, 21 червня, під час засідання у залі Колегії МОН", - вказали у МОН.
За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:
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- історія України - 27;
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- географія - 26;
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- хімія - 16.
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Від загальної кількості учасників тестування поріг “склав/не склав” із цих предметів подолали: з історії України – 84% осіб; з географії – 89,57% , з хімії – 86% .
Як зазначається, 22 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати тестування із зазначених предметів, а також бланки відповідей. Вже наступного тижня, а саме 24 червня, у розділі “Керівникам навчальних закладів” розмістять відомості про результати ДПА у формі ЗНО.
Раніше експертна комісія визначила порогові бали “склав/не склав” з таких предметів:
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- математика - 11;
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- українська мова та література - 23;
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- фізика - 13;
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- іноземні мови - 19;
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- біологія - 23.
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Нагадаємо, понад 5 тис. осіб не набрали пороговий бал для вступу на магістратуру з права.