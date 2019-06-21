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Визначено порогові бали з усіх предметів ЗНО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністерство освіти і науки оприлюднило визначені порогові бали “склав/не склав” з усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Визначено порогові бали з усіх предметів ЗНО

"Встановлено порогові бали “склав/не склав” для трьох тестів ЗНО - історії України, географії та хімії. Відповідні рішення прийняла експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти сьогодні, 21 червня, під час засідання у залі Колегії МОН", - вказали у МОН.

За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:

  • історія України - 27;
  • географія - 26;
  • хімія - 16.

Від загальної кількості учасників тестування поріг “склав/не склав” із цих предметів подолали: з історії України – 84% осіб; з географії – 89,57% , з хімії – 86% .

Як зазначається, 22 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати тестування із зазначених предметів, а також бланки відповідей. Вже наступного тижня, а саме 24 червня, у розділі “Керівникам навчальних закладів” розмістять відомості про результати ДПА у формі ЗНО.

Раніше експертна комісія визначила порогові бали “склав/не склав” з таких предметів:

Нагадаємо, понад 5 тис. осіб не набрали пороговий бал для вступу на магістратуру з права.

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