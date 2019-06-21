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Определены пороговые баллы по всем предметам ВНО

Киев • УНН

 • 47822 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Министерство образования и науки обнародовало определенные пороговые баллы "сдал/не сдал" по всем предметам внешнего независимого оценивания, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Определены пороговые баллы по всем предметам ВНО

"Установлено пороговые баллы "сдал/не сдал" для трех тестов ВНО - истории Украины, географии и химии. Соответствующие решение приняла экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования сегодня, 21 июня, во время заседания в зале Коллегии МОН", - указали в МОН.

По результатам обсуждений комиссия определила следующие пороговые баллы:

  • история Украины - 27;
  • география - 26;
  • химия - 16.

От общего количества участников тестирования порог "сдал/не сдал" по этим предметам преодолели: по истории Украины - 84% лиц; по географии - 89,57%, по химии - 86%.

Как отмечается, 22 июня на информационных страницах участников будут размещены результаты тестирования по указанным предметам, а также бланки ответов. Уже на следующей неделе, а именно 24 июня, в разделе "Руководителям учебных заведений" разместят сведения о результатах ГИА в форме ВНО.

Ранее экспертная комиссия определила пороговые баллы "сдал/не сдал" по следующим предметам:

Напомним, более 5 тыс. человек не набрали пороговый балл для поступления в магистратуру с права.

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