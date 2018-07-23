Більше 5 тис. осіб не набрали пороговий бал для вступу на магістратуру з права

"Отже, офіційні цифри по результатах правничого ЗНО. Близько 5200 вступників (33%) не набрали мінімальний пороговий бал і не зможуть вступити в магістратуру права, адже на думку фахових комісій не мають мінімально необхідного рівня для продовження навчання", - написав Петухов.

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Раніше заступник міністра повідомив про результати правничого ЗНО для магістратури і порогові бали.

"З іноземної мови, яка цього року була на рівні шкільного ЗНО, поставили мінімальний пороговоий бал на рівні вгадування і все одно відсіяли 15% вступників.

З логіки..., яка була аналогічна минулорічній, трохи підняли і поставили пороговий бал 8 з 30 і відсіяли 10% вступників

З права цього року було не 70, а 100 питань і за відгуками вони були складніше, пороговий бал залишили на тому ж рівні як і минулого року, тобто 30 балів зі 100 (30%) і відсіяли 20% вступників", - написав Петухов.