Более 5 тыс. человек не набрали пороговый балл для поступления в магистратуру по праву
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Около 5200 абитуриентов (33%) не набрали минимальный пороговый балл и не смогут поступить в магистратуру права. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передает УНН.
"Итак, официальные цифры по результатам юридического ВНО. Около 5200 абитуриентов (33%) не набрали минимальный пороговый балл и не смогут поступить в магистратуру права, ведь по мнению профессиональных комиссий не имеют минимально необходимого уровня для продолжения учебы", - написал Петухов.
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Ранее заместитель министра сообщил о результатах юридического ВНО для магистратуры и пороговых баллах.
"По иностранному языку, который в этом году был на уровне школьного ВНО, поставили минимальный пороговоий балл на уровне угадывания и все равно отсеяли 15% абитуриентов.
По логике ..., которая была аналогичная прошлогодней, немного подняли и поставили пороговый балл 8 из 30 и отсеяли 10% поступающих.
По праву в этом году было ли не 70, а 100 вопросов и по отзывам они были сложнее, пороговый балл оставили на том же уровне как и в прошлом году, то есть 30 баллов из 100 (30%) и отсеяли 20% поступающих", - написал Петухов.