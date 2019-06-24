Семеро випускників з Донеччини отримали найвищий бал ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Семеро випускників з Донецької області отримали найвищий бал зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць у Facebook, передає УНН.
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"Костянтин Мідловець із Маріупольської школи №53 та Дмитро Палагута з Покровського НВК №1 отримали по 200 балів ЗНО з хімії. Таким чином, вже семеро випускників з Донеччини отримали найвищий бал ЗНО", - зазначив він.
Нагадаємо, визначено порогові бали з усіх предметів ЗНО.
Основна сесія ЗНО цього року відбувалася з 21 травня по 13 червня.