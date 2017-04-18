Семеро полицейских были среди пассажиров упавшего вертолета в Турции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32250 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99667 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151071 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114325 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115148 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111719 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103695 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106884 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103421 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Семеро полицейских были среди пассажиров упавшего вертолета в Турции

Семеро полицейских были среди пассажиров упавшего вертолета в Турции

Киев  •  УНН

 • 10714 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. На борту вертолета, разбившегося в Турции, было семь полицейских и один судья. Об этом говорится в заявлении местной администрации, передает УНН со ссылкой на CNN Turk.

"Связь (с вертолетом - ред.) была прервана через 10 минут после того, как вертолет вылетел с Пюлюмюра в 11:40. На борту было 7 полицейских, 1 судья, 1 старшина и 3 члена экипажа", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что в регионе, где упал вертолет, были неблагоприятные погодные условия.

Как сообщал УНН, полицейский вертолет с 12 людьми на борту разбился в районе Тунджели на востоке Турции.

 

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