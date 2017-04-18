Семеро полицейских были среди пассажиров упавшего вертолета в Турции

"Связь (с вертолетом - ред.) была прервана через 10 минут после того, как вертолет вылетел с Пюлюмюра в 11:40. На борту было 7 полицейских, 1 судья, 1 старшина и 3 члена экипажа", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что в регионе, где упал вертолет, были неблагоприятные погодные условия.

Как сообщал УНН, полицейский вертолет с 12 людьми на борту разбился в районе Тунджели на востоке Турции.