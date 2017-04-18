Семеро поліцейських були серед пасажирів вертольота, що впав у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На борту вертольота, що розбився в Туреччині, було семеро поліцейських та один суддя. Про це йдеться в заяві місцевої адміністрації, передає УНН з посиланням на CNN Turk.
"Зв'язок (з вертольотом - ред.) був перерваний через 10 хвилин після того, як вертоліт вилетів з Пюлюмюра об 11:40. На борту було 7 поліцейських, 1 суддя, 1 старшина і 3 члени екіпажу", - йдеться в заяві.
Також зазначається, що у регіоні, де впав вертоліт, були несприятливі погодні умови.
Як повідомляв УНН, поліцейський вертоліт з 12 людьми на борту розбився в районі Тунджелі на сході Туреччини.