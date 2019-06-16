Семь человек задохнулись при чистке канализации в Индии

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 71370 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 155667 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 131236 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 193032 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 239950 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 205818 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 241449 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207146 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 480643 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240461 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
71%
Популярные новости

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 87365 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 60281 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 85738 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 21647 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

13:59 • 17401 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 254976 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 232878 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 318356 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 480642 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 573648 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 21832 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 193030 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 76922 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 73662 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 79257 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Семь человек задохнулись при чистке канализации в Индии

Киев • УНН

 • 10446 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Семь человек погибли во время чистки гостиничной канализации на западе Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Семь человек задохнулись при чистке канализации в Индии

"Четверо работников санитарной службы и трое сотрудников отеля "Даршсан" потеряли сознание и погибли в пятницу вечером, после вдыхания токсичных паров. Их тела были обнаружены в селе Фартикуи, а владельцу отеля предъявлено обвинение в их смерти", - говорится в сообщении.

Местные власти пообещали оказать финансовую помощь родственникам погибших.

По данным полиции, инцидент произошел после того, как один из санитарных работников вошел в септик (локальное очистное оборудование, применяемое на стадии проектирования и строительства комплексных систем локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод - ред). Когда он не вернулся из септика и не отвечал на звонки, три его коллеги спустились за ним, чтобы найти его.

Позже, когда ни один из четырех сотрудников санитарной службы не вышел на связь, к ним на помощь пошли три работника отеля, но они также потеряли сознание и погибли.

После того, как все семь пропали без вести, к месту событий приехали местные аварийные службы. В течение трехчасовой операции тела погибших извлекли из канализации.

"Все семеро были мертвы, потому что давление газа в баке было слишком высоким, но при этом мы смогли вынести их тела", - сказал местном журналисту пожарный офицер.

По оценкам Safai Karmachari Andolan - группы, которая проводит кампанию за прекращение санитарно-гигиенических работ - почти 1800 канализационных уборщиков умерли от удушья за последние 10 лет.

Как сообщал УНН, бродячие собаки затянули малолетнего ребенка в канализационную трубу в российском Подмосковье.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$80,798.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,684.88