Семеро осіб задихнулися при чищенні каналізації в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Семеро людей загинули під час чищення готельної каналізації в західній Індії. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
“Четверо працівників санітарної служби та троє співробітників готелю „Даршсан“ знепритомніли і померли в п’ятницю ввечері після вдихання токсичних парів. Їх тіла були виявлені в селі Фартікуї, а власнику готелю пред’явлено звинувачення в їх смерті”, — йдеться у повідомленні.
Місцева влада пообіцяла надати фінансову допомогу родичам загиблих.
За даними поліції, інцидент стався після того, як один з санітарних працівників увійшов в септик (локальне очисне устаткування, що застосовується на стадії проектування та будівництва комплексних систем локального очищення побутових і господарських стічних вод — ред). Коли він не повернувся з септика та не відповів на дзвінки, три його колеги спустились за ним, щоб знайти його.
Пізніше, коли жоден з чотирьох не вийшов на зв’язок, до них на допомогу пішли три співробітники готелю, але вони теж знепритомніли та померли.
Після того, як всі сім пропали безвісти, до місця подій приїхали місцеві аварійні служби. Протягом тригодинної операції тіла загиблих витягли з каналізації.
“Всі семеро були мертві, бо тиск газу в баку був занадто високим, але при цьому ми змогли винести їх тіла”, — сказав місцевому журналісту пожежний офіцер.
За оцінками Safai Karmachari Andolan — групи, яка проводить кампанію за припинення санітарно-гігієнічних робіт, — майже 1800 каналізаційних прибиральників померли від задухи за останні 10 років.
Як повідомляв УНН, бродячі собаки затягли малолітню дитину в каналізаційну трубу в російському Підмосков’ї.