Семь человек пострадали в Мариуполе из-за каскадного ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Полиция Мариуполя расследует ДТП, в результате которого пострадали 7 местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Донецкой области, передает УНН.
“Около 7 часов утра на перекрестке улицы Георгиевской и Торговой столкнулись 2 автомобиля и маршрутный автобус „Богдан“. В результате аварии пострадали 7 граждан — водители транспортных средств и пассажиры автобуса. Один из них находится в тяжелом состоянии”, — говорится в сообщении.
Сейчас трое пострадавших находятся в больнице. В то же время полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.
По предварительной информации, водитель авто “Skoda” не предоставил преимущество в движении проезжающему мимо авто “DACIA Logan”, в результате чего автомобили столкнулись. В ДТП также попал маршрутный автобус “Богдан”.
Кроме того, по факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Напомним, 4 июля в пригороде Чернигова три человека погибли в результате лобового столкновения внедорожника с микроавтобусом.