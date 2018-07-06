Семеро осіб постраждали у Маріуполі через каскадне ДТП

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Поліція Маріуполя розслідує ДТП, внаслідок якого постраждали 7 місцевих мешканців. Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Донецькій області, передає УНН

“Близько 7-ї години ранку на перехресті вулиці Георгіївської та Торгової зіткнулися 2 автомобілі та маршрутний автобус „Богдан“. Внаслідок аварії постраждали 7 громадян — водії транспортних засобів та пасажири автобусу. Один з них знаходиться в тяжкому стані”, — йдеться у повідомленні.

Наразі троє постраждалих перебувають у лікарні. У той же час поліцейські встановлюють повні обставини події.

За попередньою інформацією, водій авто “Skoda” не надав перевагу в русі проїжджаючому повз авто “DACIA Logan”, внаслідок чого автомобілі зіткнулися. В ДТП також потрапив маршрутний автобус “Богдан”.

Крім того, за фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, 4 липня у передмісті Чернігова троє осіб загинули внаслідок лобового зіткнення позашляховика з мікроавтобусом.

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