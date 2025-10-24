Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской области

В Одесской области 7 мужчин пытались прорвать границу Украины на BMW, однако водитель не справился с управлением, в результате чего водитель автомобиля не справился с управлением и перевернулся в кювет. Все нарушители получили повреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Вблизи границы в Раздельнянском районе военнослужащие ГПСУ обнаружили автомобиль, который направлялся в сторону границы с Молдовой. Увидев пограничников, водитель авто ускорил движение и, не справившись с управлением, перевернулся в кювет. В салоне иномарки, кроме водителя, находились шесть человек, которые в результате аварии получили повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим пограничники сразу оказали первичную домедицинскую помощь и вызвали карету скорой и полицию