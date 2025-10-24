Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской области

$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 11213 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 16231 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 17217 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 22328 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 20402 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 36842 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 24708 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 19652 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27820 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 73293 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4.8м/с
92%
735мм
Популярные новости
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 33902 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 33168 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 14609 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 10422 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ16:47 • 12893 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ16:47 • 12960 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 36842 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 33225 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 33954 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 73293 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 10479 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 14671 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 28347 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 51592 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 34853 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление

Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской области

Киев • УНН

 • 2366 просмотра

В Одесской области семеро мужчин пытались прорвать границу на BMW, но водитель не справился с управлением, и авто перевернулось. Все нарушители получили травмы разной степени тяжести.

Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской области

В Одесской области 7 мужчин пытались прорвать границу Украины на BMW, однако водитель не справился с управлением, в результате чего водитель автомобиля не справился с управлением и перевернулся в кювет. Все нарушители получили повреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Вблизи границы в Раздельнянском районе военнослужащие ГПСУ обнаружили автомобиль, который направлялся в сторону границы с Молдовой. Увидев пограничников, водитель авто ускорил движение и, не справившись с управлением, перевернулся в кювет. В салоне иномарки, кроме водителя, находились шесть человек, которые в результате аварии получили повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим пограничники сразу оказали первичную домедицинскую помощь и вызвали карету скорой и полицию 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно оперативные сотрудники ГПСУ установили, что желающие попасть в соседнюю Молдову обратились за помощью к администратору одного из телеграм-каналов.

Не имея никаких гарантий успешной переправки, мужчины заранее оплатили задаток в более чем 25 тыс. долларов США на криптокошелек дельца. За указанную сумму организатор предоставил им автомобиль, который находился в определенном месте сбора нарушителей. На внедорожник румынской регистрации дельцы установили украинские номера от другого авто 

- добавили в ГПСУ.

За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении нарушителей составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд.

Напомним

Украинцев предупредили о замедлении движения транспортных средств и грузов на таможенном посту "Устилуг" украинско-польской границы. Это происходит в связи с ремонтно-строительными работами с украинской стороны - возможно дополнительное накопление автомобилей на сопредельной стороне.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Социальная сеть
Государственная граница Украины
Одесская область
Государственная пограничная служба Украины
Молдова
Польша