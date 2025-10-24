Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской области
Киев • УНН
В Одесской области семеро мужчин пытались прорвать границу на BMW, но водитель не справился с управлением, и авто перевернулось. Все нарушители получили травмы разной степени тяжести.
В Одесской области 7 мужчин пытались прорвать границу Украины на BMW, однако водитель не справился с управлением, в результате чего водитель автомобиля не справился с управлением и перевернулся в кювет. Все нарушители получили повреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Вблизи границы в Раздельнянском районе военнослужащие ГПСУ обнаружили автомобиль, который направлялся в сторону границы с Молдовой. Увидев пограничников, водитель авто ускорил движение и, не справившись с управлением, перевернулся в кювет. В салоне иномарки, кроме водителя, находились шесть человек, которые в результате аварии получили повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим пограничники сразу оказали первичную домедицинскую помощь и вызвали карету скорой и полицию
Отмечается, что предварительно оперативные сотрудники ГПСУ установили, что желающие попасть в соседнюю Молдову обратились за помощью к администратору одного из телеграм-каналов.
Не имея никаких гарантий успешной переправки, мужчины заранее оплатили задаток в более чем 25 тыс. долларов США на криптокошелек дельца. За указанную сумму организатор предоставил им автомобиль, который находился в определенном месте сбора нарушителей. На внедорожник румынской регистрации дельцы установили украинские номера от другого авто
За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении нарушителей составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд.
Напомним
Украинцев предупредили о замедлении движения транспортных средств и грузов на таможенном посту "Устилуг" украинско-польской границы. Это происходит в связи с ремонтно-строительными работами с украинской стороны - возможно дополнительное накопление автомобилей на сопредельной стороне.