17:15 • 11405 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 16672 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 17511 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 22612 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 20614 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 37065 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 24767 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19684 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27841 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 73448 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Сім чоловіків на BMW злетіли в кювет, намагаючись прорвати кордон на Одещині

Київ • УНН

 • 2852 перегляди

На Одещині семеро чоловіків намагалися прорвати кордон на BMW, але водій не впорався з керуванням, і авто перевернулося. Усі порушники отримали травми різного ступеня тяжкості.

Сім чоловіків на BMW злетіли в кювет, намагаючись прорвати кордон на Одещині

На Одещині 7 чоловіків намагалися прорвати кордон України на BMW, однак водій не впорався з керуванням, внаслідок чого водій автівки не впорався з керуванням та перевернувся в кювет. Усі порушники зазнали пошкоджень. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

Поблизу кордону в Роздільнянському районі військовослужбовці ДПСУ виявили автомобіль, який прямував у бік кордону з Молдовою. Побачивши прикордонників, водій авто пришвидшив рух та, не впоравшись з керуванням, перевернувся в кювет. У салоні іномарки, окрім водія, перебувало шестеро осіб, які внаслідок аварії дістали ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілим прикордонники одразу надали первинну домедичну допомогу й викликали карету швидкої та поліцію 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередньо оперативні співробітники ДПСУ встановили, що охочі потрапити до сусідньої Молдови звернулися за допомогою до адміністратора одного з телеграм-каналів.

Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, чоловіки наперед сплатили завдаток у понад 25 тис. доларів США на криптогаманець ділка. За вказану суму організатор надав їм автівку, яка знаходилась у визначеному місці збору порушників. На позашляховик румунської реєстрації ділки встановили українські номери від іншого авто 

- додали в ДПСУ.

За спробу незаконного перетинання державного кордону відносно порушників складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.

Нагадаємо

Українців попередили про сповільнення руху транспортних засобів і вантажів на митному посту "Устилуг" українсько-польського кордону. Це відбувається у зв’язку з ремонтно-будівельними роботами з української сторони - можливе додаткове накопичення автомобілів на суміжній стороні.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Соціальна мережа
Державний кордон України
Одеська область
Державна прикордонна служба України
Молдова
Польща