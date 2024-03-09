Сэм Альтман вернулся в OpenAI

Сэм Альтман вернулся в совет директоров компании OpenAI, стоящей за ChatGPT. Его уволили осенью прошлого года, и он получил новую работу в компании-конкуренте Microsoft. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Было много шума, более 700 сотрудников считали, что правление должно уйти, а инвесторы рассматривали судебные иски.

Независимое расследование, проведенное по заказу некоммерческого совета OpenAI, выявило, что поведение генерального директора Сэма Альтмана "не требовало увольнения".

Правление компании говорит, что полностью ему доверяет.

Исследователи OpenAI предупредили совет директоров об опасности ИИ накануне увольнения Альтмана - Reuters