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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сэм Альтман вернулся в OpenAI

Сэм Альтман вернулся в OpenAI

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 23:49  •  1141 просмотра

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Сэм Альтман, уволенный из OpenAI прошлой осенью, вернулся в совет директоров компании после того, как независимое расследование установило, что его поведение не оправдывает увольнение, несмотря на протесты сотрудников и инвесторов.

Сэм Альтман вернулся в совет директоров компании OpenAI, стоящей за ChatGPT. Его уволили осенью прошлого года, и он получил новую работу в компании-конкуренте Microsoft. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Было много шума, более 700 сотрудников считали, что правление должно уйти, а инвесторы рассматривали судебные иски.

Независимое расследование, проведенное по заказу некоммерческого совета OpenAI, выявило, что поведение генерального директора Сэма Альтмана "не требовало увольнения".

Правление компании говорит, что полностью ему доверяет.

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