Сем Альтман повернувся в OpenAI
Київ • УНН
Сем Альтман, звільнений з OpenAI минулої осені, повернувся до ради директорів компанії після того, як незалежне розслідування встановило, що його поведінка не виправдовує звільнення, незважаючи на протести співробітників та інвесторів.
Сем Альтман повернувся до ради директорів компанії OpenAI, що стоїть за ChatGPT. Його звільнили восени минулого року, і він отримав нову роботу в компанії-конкуренті Microsoft. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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Було багато галасу, понад 700 співробітників вважали, що правління має піти, а інвестори розглядали судові позови.
Незалежне розслідування, проведене на замовлення некомерційної ради OpenAI, виявило, що поведінка генерального директора Сема Альтмана "не вимагала звільнення".
Правління компанії каже, що повністю йому довіряє.
Дослідники OpenAI попередили раду директорів про небезпеку ШІ напередодні звільнення Альтмана - Reuters23.11.23, 13:33 • 35186 переглядiв