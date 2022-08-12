Сексуальное насилие на войне: Офис Генпрокурора договорился с ООН о помощи в расследованиях

Детали

Также Костин проинформировал, что идет работа над разработкой Концепции комплексной защиты потерпевших от преступлений сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта. Работают над практическими рекомендациями для обеспечения реабилитации потерпевших, предотвращения повторной виктимизации.

Прамила Паттен в свою очередь отметила активную позицию украинской стороны в вопросах сотрудничества и заверила, что она и ее офис готовы продолжать активную работу, в частности, непосредственно в Украине.

Также обсудили возможность участия команды Спецпредставительницы ООН в межведомственной рабочей группе, которая будет включать не только прокуроров и органы следствия, но и широкий круг международных экспертов, представителей неправительственных общественных организаций. Это позволит ускорить процесс координации экспертной помощи.

Напомним

Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов Прамилла Паттен заявила, что после 24 февраля ООН получила более 150 обращений относительно случаев сексуального насилия, совершенного российскими захватчиками в Украине, и это только "верхушка айсберга".