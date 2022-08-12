Сексуальне насильство на війні: Офіс Генпрокурора домовився з ООН про допомогу у розслідуваннях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Генеральний прокурор України Андрій Костін провів онлайн-зустріч зі Спеціальним представником Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен. Домовилися про подальшу співпрацю та експертну підтримку у розслідуванні злочинів сексуального насильства під час війни в Україні. Про це йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора, передає УНН.
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Також Костін поінформував, що триває робота над розробкою Концепції комплексного захисту потерпілих від злочинів сексуального насильства в умовах збройного конфлікту. Працюють над практичними рекомендаціями для забезпечення реабілітації потерпілих, запобігання повторній віктимізації.
Праміла Паттен своєю чергою відзначили активну позицію української сторони у питаннях співпраці та запевнила, що вона і її офіс готові продовжувати активну роботу, зокрема безпосередньо в Україні.
Також обговорили можливість участі команди Спецпредставниці ООН у міжвідомчій робочій групі, яка включатиме в себе не лише прокурорів та органи слідства, але і широке коло міжнародних експертів, представників неурядових громадських організацій. Це дозволить пришвидшити процес координації експертної допомоги.
Нагадаємо
Спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен заявила, що після 24 лютого ООН отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, скоєного російськими загарбниками в Україні, і це лише "верхівка айсберга".