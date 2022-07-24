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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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ООН отримала понад 150 звернень щодо сексуального насильства з боку російських окупантів в Україні

ООН отримала понад 150 звернень щодо сексуального насильства з боку російських окупантів в Україні

Київ • УНН

 • 113162 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Після 24 лютого ООН отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, скоєного російськими загарбниками в Україні, і це лише "верхівка айсберга". Про це заявила спецпредставниця генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен у відеозверненні до учасників Другого саміту перших леді та джентльменів, пише УНН.

Цитата

"З 24 лютого ООН отримала понад 150 звинувачень у сексуальному насильстві, скоєному проти жінок, дітей і чоловіків. Це зґвалтування під дулами автоматів у присутності членів родини як наслідки атаки України російськими військами", - зазначила вона.

Деталі

Паттен наголосила, що сексуальне насильство – це злочин, про який "хронічно недостатньо" інформують, "ми бачимо лише верхівку айсберга".

За її словами, це одна з найбільш руйнівних форм насильства, яке під час військових конфліктів скоюється здебільшого проти жінок та дівчат, але також і проти чоловіків та хлопчиків.

Додамо 

Як писав УНН, поліція продовжує фіксувати сексуальні злочини військових рф в Україні.

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