ООН отримала понад 150 звернень щодо сексуального насильства з боку російських окупантів в Україні

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"З 24 лютого ООН отримала понад 150 звинувачень у сексуальному насильстві, скоєному проти жінок, дітей і чоловіків. Це зґвалтування під дулами автоматів у присутності членів родини як наслідки атаки України російськими військами", - зазначила вона.

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Паттен наголосила, що сексуальне насильство – це злочин, про який "хронічно недостатньо" інформують, "ми бачимо лише верхівку айсберга".

За її словами, це одна з найбільш руйнівних форм насильства, яке під час військових конфліктів скоюється здебільшого проти жінок та дівчат, але також і проти чоловіків та хлопчиків.

Додамо

Як писав УНН, поліція продовжує фіксувати сексуальні злочини військових рф в Україні.