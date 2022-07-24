ООН получила более 150 обращений по поводу сексуального насилия со стороны российских оккупантов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. После 24 февраля ООН получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, совершенного российскими захватчиками в Украине, и это лишь "верхушка айсберга". Об этом заявила спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен в видеообращении к участникам Второго саммита первых леди и джентльменов, пишет УНН.
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"С 24 февраля ООН получила более 150 обвинений в сексуальном насилии, совершенном против женщин, детей и мужчин. Это изнасилование под дулами автоматов в присутствии членов семьи как последствия атаки Украины российскими войсками", - отметила она.
Детали
Паттен подчеркнула, что сексуальное насилие – это преступление, о котором "хронически недостаточно" информируют, "мы видим только верхушку айсберга".
По ее словам, это одна из самых разрушительных форм насилия, которое во время военных конфликтов совершается в основном против женщин и девушек, но также и против мужчин и мальчиков.
Добавим
Как писал УНН, полиция продолжает фиксировать сексуальные преступления военных рф в Украине.