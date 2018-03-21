Секс-скандал со Слуцким: российские СМИ отказываются работать в Госдуме
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Престижные российские издательства отказываются работать с депутатом Леонидом Слуцким и Госдумой после того, как российская Комиссия по этике, которая 21 марта рассмотрела жалобы двух журналисток на домогательства со стороны депутата, не нашла нарушений в его поведении, передает УНН со ссылкой на "Meduza".
Издательский дом "Коммерсант" заявил в среду, что отказывается работать с депутатом Слуцким и комиссией Госдумы по этике.
Редакция "Коммерсанта" "удивлена и разочарована" решением комиссии, что "фактически отказалась от разбора обвинений" и "превратила заседание в суд над пострадавшими", говорится в заявлении.
"Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости", - считают в редакции.
Ранее еще один медиахолдинг заявил, что отзывает всех работающих в Госдуме журналистов в знак несогласия с решением комиссии по этике.
"Комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров", - заявили в руководстве редакции.
Ранее о домогательствах со стороны Слуцкого сообщили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и журналистка Би-би-си Фарида Рустамова.
В ответ в Госдуме посоветовали журналисткам "одеваться поприличнее", не приходить в парламент, если им страшно, и даже поменять работу.