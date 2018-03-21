Секс-скандал со Слуцким: российские СМИ отказываются работать в Госдуме

КИЕВ. 21 марта. УНН. Престижные российские издательства отказываются работать с депутатом Леонидом Слуцким и Госдумой после того, как российская Комиссия по этике, которая 21 марта рассмотрела жалобы двух журналисток на домогательства со стороны депутата, не нашла нарушений в его поведении, передает УНН со ссылкой на "Meduza".