Секс-скандал із Слуцьким: російські ЗМІ відмовляються працювати в Держдумі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Престижні російські видавництва відмовляються працювати з депутатом Леонідом Слуцьким і Держдумою після того, як російська Комісія з етики, яка 21 березня розглянула скарги двох журналісток на домагання з боку депутата, не знайшла порушень в його поведінці, передає УНН з посиланням на “Meduza”.
Видавничий дім “Комерсант” заявив у середу, що відмовляється працювати з депутатом Слуцьким і комісією Держдуми з етики.
Редакція “Коммерсанта” “здивована і розчарована” рішенням комісії, яка “фактично відмовилася від розбору звинувачень” і “перетворила засідання в суд над постраждалими”, сказано в заяві.
“Ми вважаємо руйнівним підхід членів комісії, для яких корпоративна етика важливіше справедливості”, — вважають в редакції.
Раніше ще один медіахолдинг заявив, що відкликає всіх працюючих в Держдумі журналістів на знак незгоди з рішенням комісії з етики.
“Комісія з етики, по суті, визнала нормою можливість сексуальних домагань до журналістів з боку ньюсмейкерів”, — заявили в керівництві редакції.
Раніше про домагання з боку Слуцького повідомили продюсер телеканалу “Дождь” Дарина Жук, заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе і журналістка Бі-бі-сі Фаріда Рустамова.
У відповідь в Держдумі порадили журналісткам “одягатися пристойніше”, не приходити в парламент, якщо їм страшно, і навіть поміняти роботу.