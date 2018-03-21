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Секс-скандал із Слуцьким: російські ЗМІ відмовляються працювати в Держдумі

Секс-скандал із Слуцьким: російські ЗМІ відмовляються працювати в Держдумі

Київ • УНН

 • 14707 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Престижні російські видавництва відмовляються працювати з депутатом Леонідом Слуцьким і Держдумою після того, як російська Комісія з етики, яка 21 березня розглянула скарги двох журналісток на домагання з боку депутата, не знайшла порушень в його поведінці, передає УНН з посиланням на “Meduza”.

Видавничий дім “Комерсант” заявив у середу, що відмовляється працювати з депутатом Слуцьким і комісією Держдуми з етики.

Редакція “Коммерсанта” “здивована і розчарована” рішенням комісії, яка “фактично відмовилася від розбору звинувачень” і “перетворила засідання в суд над постраждалими”, сказано в заяві.

“Ми вважаємо руйнівним підхід членів комісії, для яких корпоративна етика важливіше справедливості”, — вважають в редакції.

Раніше ще один медіахолдинг заявив, що відкликає всіх працюючих в Держдумі журналістів на знак незгоди з рішенням комісії з етики.

“Комісія з етики, по суті, визнала нормою можливість сексуальних домагань до журналістів з боку ньюсмейкерів”, — заявили в керівництві редакції.

Раніше про домагання з боку Слуцького повідомили продюсер телеканалу “Дождь” Дарина Жук, заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе і журналістка Бі-бі-сі Фаріда Рустамова.

У відповідь в Держдумі порадили журналісткам “одягатися пристойніше”, не приходити в парламент, якщо їм страшно, і навіть поміняти роботу.

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