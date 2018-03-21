Секс-скандал із Слуцьким: російські ЗМІ відмовляються працювати в Держдумі

КИЇВ. 21 березня. УНН. Престижні російські видавництва відмовляються працювати з депутатом Леонідом Слуцьким і Держдумою після того, як російська Комісія з етики, яка 21 березня розглянула скарги двох журналісток на домагання з боку депутата, не знайшла порушень в його поведінці, передає УНН з посиланням на “Meduza”.