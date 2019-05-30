Секретарь СНБО выразил соболезнования из-за смертельной катастрофы Ми-8

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 28958 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 49883 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 67055 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 81485 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121159 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111106 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137405 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144580 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130108 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130177 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Секретарь СНБО выразил соболезнования из-за смертельной катастрофы Ми-8

Секретарь СНБО выразил соболезнования из-за смертельной катастрофы Ми-8

Киев  •  УНН

 • 8118 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк выразил глубокие соболезнования родным и близким летчиков, погибших в результате катастрофы вертолета армейской авиации Ми-8 в Ровенской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Разделяю боль вашей невосполнимой утраты и выражаю искренние соболезнования и поддержку в это трудное время. Светлая память..." - сказал секретарь СНБО Украины.

29 мая возле села Сестрятин Радивиловского района в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины из Бродов Львовской области. После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Он отметил, что вертолет выполнял учебный полет.

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