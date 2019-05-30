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Секретар РНБО висловив співчуття через смертельну катастрофу Мі-8

Секретар РНБО висловив співчуття через смертельну катастрофу Мі-8

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк висловив глибокі співчуття рідним і близьким льотчиків, які загинули внаслідок катастрофи вертольоту армійської авіації Мі-8 у Рівненській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу РНБО.

"Поділяю біль вашої непоправної втрати і висловлюю щирі співчуття та підтримку в цей важкий час. Світла пам'ять...", - сказав секретар РНБО України.

29 травня біля селя Сестрятин Радивилівського району у Рівненській області зазнав аварії вертоліт армійської авіації Мі-8, загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України з Бродів Львівської області. Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся.

Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Він зазначив, що вертоліт виконував навчальний політ.

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