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ДСНС: після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся

ДСНС: після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся

Київ • УНН

 • 50876 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся, внаслідок аварії загинули четверо членів екіпажу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"29 травня о 23:50 поблизу села Сестрятин Радивилівського району сталося падіння вертольота Мі-8 Збройних сил України з послідуючим горінням, внаслідок чого загинуло чотири члени екіпажу. О 1:02 30 травня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано", - вказали рятувальники.

На місці події працювала мобільно-оперативна група ГУ ДСНС у Рівненській області.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня на Рівненщині розбився військовий вертоліт Мі-8, загинули четверо людей, у тому числі командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України.

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