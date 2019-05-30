ДСНС: після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся, внаслідок аварії загинули четверо членів екіпажу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"29 травня о 23:50 поблизу села Сестрятин Радивилівського району сталося падіння вертольота Мі-8 Збройних сил України з послідуючим горінням, внаслідок чого загинуло чотири члени екіпажу. О 1:02 30 травня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано", - вказали рятувальники.
На місці події працювала мобільно-оперативна група ГУ ДСНС у Рівненській області.
Нагадаємо, у ніч на 30 травня на Рівненщині розбився військовий вертоліт Мі-8, загинули четверо людей, у тому числі командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України.